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В Рязанской области в самом разгаре уборка пшеницы

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Во всех районах Рязанской области в самом разгаре уборка зерновых. На сегодняшний день обмолочено 116 тысяч гектаров, что составляет 18% от площади, подлежащей уборке. Намолочено 527 тысяч тонн зерна, средняя урожайность по области составляет 45 центнеров с гектара. В Александро-Невском, Ряжском, Рязанском и Сапожковском районах урожайность составила свыше 50 ц/га.

В регионе ведётся уборка озимой пшеницы, ячменя, гороха и ржи, а также озимого рапса. В уборочной участвуют более 1100 комбайнов.

Как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в этом году в регионе предстоит убрать зерновые культуры на площади 650 тысяч гектаров, плюс 26,5 тыс. гектаров – кукуруза на зерно. Это максимальная площадь за последние 20 лет. Площади зерновых, включая кукурузу на зерно, больше прошлогодних на 46 тысяч гектаров.

Полным ходом идёт и заготовка кормов для отрасли животноводства. Уже скошены 111 тысяч гектаров сеяных и естественных трав (68 % плана). В предстоящую зимовку 2020–2021 годов заготовлено: сена – 107 тыс. тонн (80%), сенажа – 589 тыс. тонн (134%), силоса – 22 тыс. тонн (3%). Таким образом, на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено уже более 20 центнеров кормовых единиц. Всего планируется заготовить 28 центнеров кормовых единиц (без учета переходящих остатков прошлого года), что полностью обеспечит потребность отрасли животноводства в кормах.

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