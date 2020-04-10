В Рязанской области в коронавирусный call-центр поступило более 5,7 тыс. обращений

-

По состоянию на 14 часов пятницы, 10 апреля, в единый call-центр поступило 5 тысяч 755 обращений. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Центр создан по распоряжению губернатора Николая Любимова для оказания помощи гражданам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону: +7 (4912) 392-071.

Ещё один call-центр создан на базе Рязанского медуниверситета. Он работает каждый день с 8 до 18 часов. Звонки принимаются по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00. В центр РязГМУ на данный момент позвонили 764 человека.