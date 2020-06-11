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В Рязанской области в июле стартуют полёты санавиации. об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Минздрав РФ согласовал региону стратегию развития санитарной авиации в рамках национального проекта «Здравоохранение». Старт полетов санавиации с июля предусмотрен документом.

Стратегия включает в себя план развития службы скорой медицинской помощи, единой диспетчерской службы и службы санитарной авиации. Вскоре будут заключены контракты по приобретению летных часов, а также поставлен вертолет.

Медики Центра медицины катастроф будут оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших в крупные медицинские центры. Посадочные площадки разместятся у Касимовского, Скопинского, Сасовского, Шиловского, Ряжского ММЦ, Областной клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи.