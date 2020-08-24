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Новости РязаниЭкономика

В Рязанской области в июле дешевели картофель и свинина

7info 2

В июле 2020 года в Рязанской области инфляция несколько замедлилась: до 4,1% после 4,2% в июне. Рязанцы могли заметить это на примере овощей и фруктов. Производители, в том числе местные, увеличивали поставки. Осенью прошлого года в области были введены в эксплуатацию новые теплицы, что к лету привело к снижению темпов прироста цен на огурцы и удешевлению помидоров. Подешевел в годовом выражении картофель, так как предложение на рынке превышало спрос. Кроме того, на мясном рынке усиливалась конкуренция: в регионе наращивалось производство мяса кур, а из соседних областей увеличились поставки свинины, в результате чего эти товары подешевели в сравнении с предыдущим годом. В результате продовольственная инфляция снизилась до 4,5% в июле с 4,7% в июне. Во многом это связано с ростом предложения.

Сохранение значительной части ограничений на международные поездки привело к снижению цен в годовом выражении на услуги в сфере зарубежного туризма. Это стало одним из факторов, повлиявших на инфляцию на рынке услуг, которая также замедлилась до 3% в июле с 3,6% в июне. Кроме того, меньше, чем традиционно в июле, повышались тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что привело к снижению темпов прироста цен.

Некоторое ускорение инфляции, до 4,4% в июле с 4,1% в июне, отмечено лишь в секторе непродовольственных товаров отмечено. В этом месяце шло восстановление внутреннего туризма, в частности автомобильного. Спрос на моторное топливо и легковые автомобили восстановился после смягчения режима самоизоляции, что обусловило повышение темпов прироста цен на них.

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По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году составит 3,7–4,2%, в следующем 3,5–4,0% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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