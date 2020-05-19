В Рязанской области в ДТП пострадали три человека

В понедельник, 18 мая, в рабочем поселке Александро-Невский произошло ДТП. Около 20 часов вблизи дома № 2б по улице Невской перевернулся автомобиль «УАЗ».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 32-летний рязанец на квадроцикле «CF MOTO» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем. Водитель квадроцикла не имел прав на транспортным средством.
В результате пострадали оба водителя, а также две пассажирки автомобиля «УАЗ».
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