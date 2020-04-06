В Рязанской области утвердили займ по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям»

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области утвердил новый вид займа по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».
Получить его можно для финансового обеспечения в минимально возможные сроки организаций, готовых обеспечить выпуск критически важной продукции в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической, биологической (бактериологической) обстановки.
Условия предоставления займа:
- срок не более 3 лет;
- сумма от 5 до 50 млн. руб.;
- ставка 1% годовых;
- софинансирование не требуется.
Заявки на предоставление займа по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» будут рассматриваться по упрощенной процедуре. Подробная информация размещена на сайте Фонда в разделе «Услуги».