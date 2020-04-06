В Рязанской области утвердили займ по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям»

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Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области утвердил новый вид займа по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».

Получить его можно для финансового обеспечения в минимально возможные сроки организаций, готовых обеспечить выпуск критически важной продукции в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической, биологической (бактериологической) обстановки.

Условия предоставления займа:

срок не более 3 лет;

сумма от 5 до 50 млн. руб.;

ставка 1% годовых;

софинансирование не требуется.

Заявки на предоставление займа по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» будут рассматриваться по упрощенной процедуре. Подробная информация размещена на сайте Фонда в разделе «Услуги».