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В Рязанской области утвердили виды оплачиваемых общественных работ в 2020 году. Постановление регионального министерства труда и социальной защиты опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Выполнять общественные работы могут безработные, а также незанятые рязанцы по направлению Центра занятости населения.

Виды общественных работ:

1. Деревообработка на территории объектов социальной инфраструктуры.

2. Косметический ремонт зданий и цехов объектов социальной инфраструктуры.

3. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений объектов социальной инфраструктуры.

4. Переработка сельскохозяйственной продукции.

5. Погрузочно-разгрузочные работы на территории объектов социальной инфраструктуры.

6. Прием молока на заводе.

7. Работа в швейных цехах (закройщица, швея) на объектах социальной инфраструктуры.

8. Работа по сортировке угля на территории объектов социальной инфраструктуры.

9. Расчистка трасс линий электропередачи на территории объектов социальной инфраструктуры.

10. Рекультивация площадки временного размещения отходов производства на объектах социальной инфраструктуры.

11. Ремонт и изготовление тары на объектах социальной инфраструктуры.

12. Ремонт мебели на территории объектов социальной инфраструктуры.

13. Сбор металлолома на территории объектов социальной инфраструктуры.

14. Сбор, переработка и утилизация вторичного сырья и отходов на территории объектов социальной инфраструктуры.

15. Слесарные работы на территории объектов социальной инфраструктуры.

16. Создание участков под экспериментальные производства на территории объектов социальной инфраструктуры.

17. Уборка территории, помещений объектов социальной инфраструктуры.

18. Чертежные (копировальные) работы на объектах социальной инфраструктуры.

19. Борьба с сельскохозяйственными вредителями.

20. Возделывание и уборка овощей, плодов, технических и кормовых культур.

21. Очистка, восстановление лесов, в том числе после пожаров, уход за снегозащитными лесными полосами на территориях объектов социальной инфраструктуры.

22. Выборка рассады для благоустройства общественных мест.

23. Выращивание продукции животноводства.

24. Забой скота.

25. Заготовка кормов.

26. Заготовка семян растений для благоустройства общественных мест, объектов социальной инфраструктуры.

27. Механизация животноводческих помещений.

28. Сортировка картофеля.

29. Подготовка к севу и посевные работы.

30. Доение коров.

31. Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна на объектах сельскохозяйственного назначения.

32. Подсобные работы по ремонту техники и объектов сельскохозяйственного назначения.

33. Помощь при реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

34. Посадка, вырубка, обрезка, прополка кустарников, деревьев, насаждений в целях благоустройства общественных мест и на территории объектов социальной инфраструктуры.

35. Работа временного характера, связанная с содержанием и выпасом скота.

36. Работа в питомнике.

37. Работа в тепличном и садовом хозяйстве.

38. Работа на току.

39. Работа на хлебоприемном пункте.

40. Ремонт животноводческих и складских помещений.

41. Сбор и заготовка лекарственных растений.

42. Скирдование соломы.

43. Сортировка, укладка овощей и фруктов на хранение.

44. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.

45. Учетные работы на территории объектов социальной инфраструктуры.

46. Благоустройство территорий сдаваемых строительных объектов социальной инфраструктуры.

47. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей на территории объектов социальной инфраструктуры.

48. Вспомогательные работы для установки барьерного ограждения на территории объектов социальной инфраструктуры.

49. Вспомогательные работы при ремонте объектов на территории объектов социальной инфраструктуры.

50. Выгрузка и укладка кирпича на территории объектов социальной инфраструктуры.

51. Демонтажные работы на территории объектов социальной инфраструктуры.

52. Земляные работы на территории объектов социальной инфраструктуры.

53. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт на территории объектов социальной инфраструктуры.

54. Остекление, утепление и ремонт оконных и дверных блоков, ворот на территории объектов социальной инфраструктуры.

55. Очистка барьерного ограждения, дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.

56. Содержание в чистоте автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха в целях благоустройства общественных мест.

57. Поддержание полосы отвода, обочин и разделительных полос в чистоте.

58. Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений в целях благоустройства общественных мест.

59. Покраска, побелка дорожек, бордюров, деревьев на территории объектов социальной инфраструктуры.

60. Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций на территории объектов социальной инфраструктуры.

61. Подсобные работы при строительстве, ремонте дорог и дорожных конструкций в целях благоустройства.

62. Помощь в производстве стройматериалов.

63. Капитальный ремонт (ремонт зданий, крыш, труб) объектов социальной инфраструктуры.

64. Скашивание травы на территории объектов социальной инфраструктуры.

65. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля на территории объектов социальной инфраструктуры.

66. Мытье транспортных средств на территории объектов социальной инфраструктуры.

67. Очистка железнодорожного полотна, станционных и подъездных путей.

68. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном транспорте.

69. Работа почтальонами в отделениях связи.

70. Благоустройство территории рынка, уборка мусора и снега в целях благоустройства.

71. Заготовка плодоовощной продукции и вторичных видов сырья для объектов социальной инфраструктуры.

72. Кухонные работы, мытье посуды на территории объектов социальной инфраструктуры.

73. Лоточная торговля на территории объектов социальной инфраструктуры.

74. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.

75. Очистка и подготовка овощехранилищ.

76. Подсобные работы при выпечке хлеба.

77. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах на территории объектов социальной инфраструктуры.

78. Работа фасовщиком, упаковщиком на территории объектов социальной инфраструктуры.

79. Участие в проведении переписи населения, статистических и социологических обследований, опросов общественного мнения.

80. Восстановление и замена памятных знаков.

81. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий водоемов объектов социальной инфраструктуры.

82. Работа по подготовке к отопительному сезону объектов социальной инфраструктуры.

83. Санитарная очистка внутриквартирных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.

84. Уборка гостиничных номеров на территории объектов социальной инфраструктуры.

85. Уборка лестничных площадок на территории объектов социальной инфраструктуры.

86. Работы по комплексному обслуживанию зданий на территории объектов социальной инфраструктуры.

87. Благоустройство санаториев.

88. Дезинфекция водоемов и подвалов на территории объектов социальной инфраструктуры.

89. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир).

90. Работа с беженцами (выдача одежды, горячего питания).

91. Регистрация и выдача медицинских полисов, карт.

92. Доставка населению и муниципальным учреждениям топлива.

93. Стирка, глажение белья на территории объектов социальной инфраструктуры.

94. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны и больными людьми на дому, в учреждениях социального обслуживания населения и медицинских учреждениях.

95. Работа агентом рекламным.

96. Работа агентом страховым.

97. Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (учет и оформление документов) на территории объектов социальной инфраструктуры.

98. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории объектов социальной инфраструктуры.

99. Работа кастеляншей, гардеробщиком, кладовщиком на территории объектов социальной инфраструктуры.

100. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.

101. Работа методистом на территории объектов социальной инфраструктуры.

102. Обслуживание аттракционов.

103. Обслуживание библиотечной сферы.

104. Обслуживание музейно-выставочного комплекса (подсобный рабочий).

105. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения.

106. Подготовка муниципальных учреждений (косметический ремонт) дошкольного, основного общего и профессионального образования для организации досуга.

107. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха (табельщик, счетовод, вожатый).

108. Обслуживание стадионов, спортивных площадок, хоккейных коробок объектов социальной инфраструктуры.

109. Организация досуга молодежи на территории объектов социальной инфраструктуры.

110. Организация работы по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы.

111. Подготовка и проведение новогодних праздников на территории объектов социальной инфраструктуры.

112. Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.

113. Работа помощником воспитателя.

114. Охрана объектов социальной инфраструктуры (работа вахтером, сторожем, охранником, дежурным по зданию).

115. Работа диспетчером на территории объектов социальной инфраструктуры.

116. Работа машинисткой на объектах социальной инфраструктуры.

117. Распространение печатных изданий.

118. Ремонт книг.

119. Руководство бригадами школьников.

120. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.

121. Расклейка афиш на территории объектов социальной инфраструктуры.