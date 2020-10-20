В Рязанской области утвердили новые сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса

Во вторник, 20 октября, на заседании регионального правительства были утверждены новые сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса. Из-за коронавируса было решено перенести даты, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Министр промышленности Рязанской области Андрей Ворфоломеев подготовил проект постановления, в котором уточняются сроки уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, которые не вошли в список пострадавших от пандемии.

— В частности, для однозначной трактовки предельных сроков уплаты налогов установлены следующие формулировки: до 30 октября 2020 года и до 30 ноября 2020 года с добавлением слова «включительно». Также исключаются дополнительные обязанности для арендодателей по предоставлению ими подтверждающих сведений, — говорится в сообщении.

Николай Любимов отметил, что это постановление поможет облегчить экономическую составляющую и улучшить положения предпринимателей.