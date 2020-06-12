Вечером в четверг, 12 июня, в Рязанской области упал легкомоторный самолёт. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Авиакатастрофа произошла вблизи населённого пункта Сасыкино Шиловского района. Сообщение о ней поступило в МЧС в 20.32. После падения самолёт не загорелся, топливо не разлилось.
По предварительным данным, самолёт, опылявший поля, задел линию электропередач. Лётчик погиб на месте.
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