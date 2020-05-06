В Рязанской области уменьшилась величина прожиточного минимума

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Постановлением Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 17 апреля 2020 года № 16 величина прожиточного минимума в Рязанской области за I квартал 2020 года установлена в размере 9914 рублей в месяц на душу населения.

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года (I квартал) величина прожиточного минимума уменьшилась на 1,4%. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума стала ниже на 1,6%, для пенсионеров – на 1,5%, для детей – на 0,2%.

По сравнению с I кварталом 2019 года стоимость продуктов питания потребительской корзины в расчете на душу населения уменьшилась на 0,7%, непродовольственных товаров – на 1,5%, платных услуг – на 2,3%.

В структуре прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с I кварталом 2019 года удельный вес стоимости минимального набора продуктов питания увеличился на 0,3 процентных пункта. Доли стоимости минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг уменьшились на 0,1 и на 0,2 процентных пункта соответственно.