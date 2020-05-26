В Рязанской области у 17-дневного ребёнка положительный тест на коронавирус

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев.

Всего по состоянию на 11 часов 26 мая в регионе заболели COVID-19 3125 человек. Ещё 81 случай является условно подтверждённым. Во второй группе находится самый юный пациент – положительный тест на коронавирус оказался у 17-дневного малыша. Его анализы направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.

Больше всего заражённых в возрастной группе от 46 до 64 лет. Таких 1203 человека. Диагноз COVID-19 подтверждён у 333 детей в возрасте до 18 лет.

В возрастной группе от 18 до 45 лет болеют коронавирусом 1103 человека, в возрасте от 65 до 80 лет – 386 человек. 100 заболевших коронавирусом в Рязанской области старше 80 лет.