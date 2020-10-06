В Рязанской области стартовал конкурс на должность гендиректора Фонда капитального ремонта

В Рязанской области объявили о начале конкурса на должность генерального директора фонда капремонта. Соответствующее постановление регионального министерства ТЭК и ЖКХ опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Проводить конкурс будет отдел реализации целевых и инвестиционных программ, а контролировать исполнение приказа — и.о. министра Уткин.

— Документы на конкурс принимаются с 1 по 15 октября. А первый этап состоится 19 октября в 15:00, — говорится в постановлении.

В соревновании могут принять участие люди, имеющие высшее образование и квалификацию по специальностям «строительство», «юриспруденция», «экономика». Кроме того, кандидаты должны обладать опытом работы в строительстве или ЖКХ не менее 5 лет, из которых 3 года они посвятили руководящей должности.

Конкурс допускает и участников с иными специальностями, однако к ним предъявляются серьезные требования. Такие кандидаты обязаны проработать в сфере строительства или ЖКХ не менее 7 лет, 3 года из которых на руководящей должности.