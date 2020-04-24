В Рязанской области ссора двух пожилых людей закончилась убийством

Жителя р.п. Старожилово подозревается в убийстве 79-летней знакомой. Пожилые люди вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора. Конфликт привёл к тому, что мужчина ударил женщину бутылкой по голове.
От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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