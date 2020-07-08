В Рязанской области собирают рекордный урожай земляники

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У двух сельхозпредприятий Рязанской области, выращивающих ягодные культуры: ООО «Авангард» Рязанского района и ИП Айюбова С.А. Старожиловского района – сейчас горячая пора: сразу за сбором садовой земляники начинается уборка урожая смородины и малины.

По состоянию на 8 июля 2020 года в сельхозпредприятиях садовая земляника убрана почти полностью, с площади 32 гектара собрано 311 тонн ягод, что в 1,5 раза больше прошлогоднего урожая (205 тонн). Местная земляника с полей сразу же поступает в собственные торговые точки предприятий, а также продаётся на рынках Рязани и на ярмарках выходного дня.

В четверг, 9 июля, рязанские аграрии планируют приступить к сбору чёрной смородины (ягоды предстоит убрать на площади 47 гектаров) и малины (9 гектаров).

Напомним, что по данным Минсельхоза России в 2019 году Рязанская область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору садовой земляники. В 2020 году в целом по России урожай этой ягодной культуры прогнозируется выше прошлогоднего на 23,5%, в том числе, за счёт богатого урожая в Рязанской области.