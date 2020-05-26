В Рязанской области снова нашли некачественную молочную продукцию

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям регулярно проверяет качество пищевой продукции. В октябре 2019 года для исследований были взяты сметана и молоко из рязанского гипермаркета.
Экспертиза показала, что продукция ООО «Рыбновский молочный завод» является фальсификатом. В отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд постановил приостановить действия деклараций о соответствии и оштрафовать производителя на 100 тыс. рублей.
Не согласившись с вынесенным решением, завод решил его обжаловать в 20-м Арбитражном апелляционном суде.
Суд высшей инстанции оставил размер штрафа без изменения. Постановление вступило в законную силу.
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