В Рязанской области сдали ЕГЭ по химии и обществознанию

В четверг, 16 июля, в Рязанской области прошли экзамены по химии и обществознанию. Заявления на сдачу экзамена по химии подали 606 человек, по обществознанию – 2596. Для проведения экзамена по химии сформировали 18 пунктов проведения ЕГЭ, по обществознанию – 28 ППЭ.

– Результаты своих работ участники ЕГЭ узнают не ранее 30 июля. Экзамены сегодня прошли в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, – отметила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

На ЕГЭ по химии и обществознанию были зарегистрированы 53 общественных наблюдателя. Представители общественности обеспечивали объективность проведения экзаменов. По их словам, процедура организована таким образом, что сдавать ЕГЭ в нынешних условиях комфортно всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Заявление на сдачу экзамена по обществознанию подали 16 участников с ОВЗ, по химии – 7.

Минимальное количество баллов, установленных Рособрнадзором, не изменилось и составляет по химии – 36, по обществознанию – 42.