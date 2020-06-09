В Рязанской области с опережение сроков отремонтировали автодорогу

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В Рязанской области с опережением графика сдан очередной объект нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Сасовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

После проведения ремонта заказчику сдан участок автодороги Сасово – Восход – Кадом в Сасовском районе протяжённостью 3,6 км.

Это переходящий объект нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работе подрядчики приступили в сентябре минувшего года.

К концу строительного сезона-2019 были начаты работы по усилению дорожного полотна, уложены первые 650 метров покрытия.

После возобновления работ подрядчики выполнили фрезерование, устройство дорожного основания методом холодной регенерации с добавлением минеральных добавок, уложили верхний слой асфальтобетона, восстановили и укрепили обочины, была нанесена дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки.

Работы на объекте завершены с опережением графика, объект сдан заказчику – претензий к качеству ремонта нет.

Общая стоимость контракта составила более сорока миллионов рублей.

Кроме того, на третий квартал этого года запланирована сдача после капитального ремонта другого участка автомобильной дороги Сасово — Восход — Кадом в Сасовском районе протяженностью 0,2 км с устройством автоматического пункта весового и габаритного контроля тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

И до конца месяца планируется сдать в эксплуатацию после ремонта еще четыре участка этой дороги в Кадомском районе, общей протяженностью 5,3 километров. На данный момент там ведется устройство верхнего слоя покрытия. Работы идут в соответствии с графиком.