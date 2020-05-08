В Рязанской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

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В Клепиковском районе росгвардейцы задержали нетрезвого водителя. Группа задержания получила ориентировку на поиск автомобиля ВАЗ, управляемого водителем в состоянии алкогольного опьянения.

В Туме наряд Росгвардии заметил машину, подходящую под описание. Росгвардейцы остановили автомобиль и убедились в том, что водитель действительно пьян.

Мужчину задержали и передали полиции. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортными средствами на полтора года.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

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