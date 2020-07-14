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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне автомобиля

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13 июля в отделение вневедомственной охраны по Клепиковскому району поступила ориентировка на розыск угнанного автомобиля «ВАЗ 21093». На ночь хозяин припарковал машину около дома, а утром не нашёл её на месте.

Во время патрулирования наряд Росгвардии обнаружил указанный в ориентировке автомобиль на одной из улиц города Спас-Клепики. Машину росгвардейцы передали полиции.

Вскоре, продолжая патрулирование, росгвардейцы заметили молодого человека, подходящего под описание предполагаемого угонщика. Мужчину задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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