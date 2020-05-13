В Рязанской области родились Ярополк и Анисья

Стали известны самые популярные имена, которые жители Рязани и области давали своим детям в апреле. Информацию об этом обнародовало ГУ ЗАГС Рязанской области.
Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артём, Кирилл, Максим, Михаил, Дмитрий, Александр, Даниил, Матвей, Егор, Ярослав, Никита, Иван.
Девочек родители чаще всего называли Дарьями, Мариями, Варварами, Елизаветами, Аннами, Софиями, Викториями, Алисами, Верониками, Евами, Полинами и Анастасиями.
В число редких имён попали: Ярополк, Булат, Гордей, Пётр, Платон, Герман, Станислав, Мирон, Евсей, Демьян, Эмиль, Анатолий, Глеб.
У девочек зарегистрированы такие имена: Анисья, Люсия, Агата, Меланья, Тея, Есения, Агния, Пелагея, Людмила, Лидия, Николь.
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