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В Рязанской области родились Ярополк и Анисья

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Стали известны самые популярные имена, которые жители Рязани и области давали своим детям в апреле. Информацию об этом обнародовало ГУ ЗАГС Рязанской области.

Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артём, Кирилл, Максим, Михаил, Дмитрий, Александр, Даниил, Матвей, Егор, Ярослав, Никита, Иван.

Девочек родители чаще всего называли Дарьями, Мариями, Варварами, Елизаветами, Аннами, Софиями, Викториями, Алисами, Верониками, Евами, Полинами и Анастасиями.

В число редких имён попали: Ярополк, Булат, Гордей, Пётр, Платон, Герман, Станислав, Мирон, Евсей, Демьян, Эмиль, Анатолий, Глеб. 

У девочек зарегистрированы такие имена: Анисья, Люсия, Агата, Меланья, Тея, Есения, Агния, Пелагея, Людмила, Лидия, Николь.

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