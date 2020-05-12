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В Рязанской области резко похолодает

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Изображение _Alicja_ с сайта Pixabay

Главврач Рязанской ОКБ показал работу в «красной зоне»

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– Рабочий день начинается с экипировки, – написал Хубезов. – Личные вещи: украшения, часы, телефоны остаются в зеленой зоне.
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В среду, 13 мая, в Рязанской области днём ожидается +9…+14ºС. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на сайте регионального управления МЧС России. 

Напомним, во вторник, 12 мая, в регионе было до +27ºС. Таким образом, завтра будет холоднее сразу на 13 градусов. 

Ночью в Рязани и области местами ожидается небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха по области +3…+8°С.

Днём также будет дождливо и ветрено

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