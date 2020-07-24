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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб человек

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В Рязанской области разыскивают очевидцев ДТП. 3 июля в Рыбновском районе на 173 километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили: ВАЗ-21150, «Фольксваген Каравелла», «Тойота Исис» и «Вольво s60».

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля ВАЗ-21150. Ещё три человека были госпитализированы.

Всех, кто что-либо знает об этом происшествии, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет №13.

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