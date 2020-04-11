В Рязанской области разрешили работать некоторым парикмахерским

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 11 апреля постановление регионального правительства о внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области № 130. Согласно этому документу нормы о нерабочих днях не распространяются с сегодняшнего дня на ряд организаций и предприятий.

Кроме организаций, деятельность которых уже была разрешена, например работающих в сферах сельского, лесного хозяйства, а также рыбоводства, строительства, добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения и т.п, список дополнен рядом других.

Например, разрешена деятельность организаций, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты (в части предоставления парикмахерских услуг); организаций, которые осуществляют реализацию товаров, работ, услуг (в том числе на экспорт) дистанционным способом, осуществляющих стирку и химическую чистку текстильных изделий, ремонт обуви.

Полный список опубликован здесь.

Вместе с тем другим нормативным актом установлены ограничения и определен порядок работы этих организаций. В частности, работа парикмахерских возможна только по предварительной записи, с обязательной обработкой лица и рук клиентов кожными антисептиками и при условии наличия соответствующей площади зала (не более одного клиента на 10 квадратных метров).

Полностью с документом можно ознакомиться здесь.