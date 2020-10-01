В Рязанской области растёт число случаев заболевания коронавирусом

В четверг, 1 октября, в Рязанской области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Число заразившихся растёт. В частности, днём ранее было зарегистрировано 43 новых случая. В опергруппе сообщили, что на проверке в Минздраве находится ещё 49 положительных тестов. С большой долей вероятности можно предположить, что завтра эти люди будут признаны заражёнными.

Всего с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 официально подтвердился у 8 тыс 221 человека. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей уже 8 тыс 270 человек.

В сообщении оперативной группы правительства Рязанской области отмечается, что все необходимые мероприятия осуществляются в полном объёме.