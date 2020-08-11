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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области расширят перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ

7info

С 1 января 2021 года в Рязанской области будет расширен перечень госуслуг, которые можно получить в МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

С нового года в Рязани и области в офисах МФЦ можно будет зарегистрировать рождение ребёнка. Исключение будет сделано для случаев, когда одновременно с этим регистрируется установление отцовства. Кроме того, в МФЦ можно будет зарегистрировать смерть. 

Вопрос был поднят на заседании правительства Рязанской области, прошедшем во вторник, 11 августа. 

– МФЦ в регионе достаточное количество. Люди могут прийти и оформить акты гражданского состояния, – приводит слова губернатора Николая Любимова пресс-служба правительства области.

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