В Рязанской области расширен список организаций, которые могут работать в нерабочие дни

В Рязанской области расширен список предприятий, на которые не распространяются нормы о нерабочих днях. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.
Напомним, из-за коронавируса в регионе была приостановлена работы различных отраслей. Новое постановление сужает список организаций, для которых действуют нерабочие дни.
В частности, работать во время режима самоизоляции смогут сельхозпредприятия, организации, работающие в сфере лесного хозяйства, рыбоводства, строительства, добычи полезных ископаемых.
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