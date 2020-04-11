В Рязанской области расширен список организаций, которые могут работать в нерабочие дни

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В Рязанской области расширен список предприятий, на которые не распространяются нормы о нерабочих днях. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.

Напомним, из-за коронавируса в регионе была приостановлена работы различных отраслей. Новое постановление сужает список организаций, для которых действуют нерабочие дни. 

В частности, работать во время режима самоизоляции смогут сельхозпредприятия, организации, работающие в сфере лесного хозяйства, рыбоводства, строительства, добычи полезных ископаемых. 

Полный текст постановления.  

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