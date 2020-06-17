В Рязанской области ранили омоновца, защищавшего девушку

В Шиловском районе Рязанской области сотрудник ОМОН получил ножевое ранение. Мужчина находился в отпуске в посёлке Лесной. Проходя мимо магазина, он услышал крики женщины и сразу же поспешил на помощь.
За магазином он увидел девушку и мужчину, угрожавшего ей ножом. Сотрудник ОМОН решил вступиться за неё. Но злоумышленник ударил его ножом и сбежал.
Девушка не пострадала, а раненного росгвардейца доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Злоумышленник объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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