В Рязанской области ранили омоновца, защищавшего девушку

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В Шиловском районе Рязанской области сотрудник ОМОН получил ножевое ранение. Мужчина находился в отпуске в посёлке Лесной. Проходя мимо магазина, он услышал крики женщины и сразу же поспешил на помощь.

За магазином он увидел девушку и мужчину, угрожавшего ей ножом. Сотрудник ОМОН решил вступиться за неё. Но злоумышленник ударил его ножом и сбежал.

Девушка не пострадала, а раненного росгвардейца доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Злоумышленник объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.