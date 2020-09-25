В Рязанской области силовики обезвредили вооруженных преступников на учениях

В четверг, 24 сентября, оперативным штабом в Рязанской области проведено антитеррористическое учение, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Главная цель мероприятия — отработать схему поведения силовых структур, органов власти и других организаций при терактах.

По сценарию, в здание ФКУ ИК-6 УФСИН по Рязанской области ворвались вооруженные преступники с требованием освободить пятерых заключенных. Эти люди также отбывали наказание за преступления террористической направленности. Ворвавшиеся потребовали также предоставить самолет и свободный вылет с аэродрома «Дягилево» в соседнюю страну. Если их требования не будут выполнены, то преступники пообещали расстрелять заложников.

Правоохранительные органы пытались договориться с террористами, однако те не шли на контакт. Тогда было принято решение взять здание штурмом. В результате преступники были нейтрализованы, объект разминирован, а очаги возгорания ликвидированы.

Данное учение продемонстрировало боевую готовность оперативного штаба к подобным ситуациям в регионе.