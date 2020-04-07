В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме

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Во вторник, 7 апреля, в Касимовском районе хоронят жертв массового убийства в Елатьме. В часовне в селе Пустынь, где и родились несколько погибших, состоялась церемония прощания. Четверых убитых похоронили на кладбище в Пустыне, ещё один упокоился в семейном захоронении в деревне Квасьево.

Как сообщает сайт ИД «Пресса», проститься с убитыми пришли и приехали более 500 человек. Это родные, друзья, знакомые пятерых убитых. Люди приехали из Касимова, Рязани и Москвы. Все отзываются о покойных, как о добрых и светлых людях.

Напомним, массовое убийство произошло вечером в субботу, 4 апреля. По версии следствия, мужчина 1988 года рождения сделал замечание компании молодых людей, которые, по его мнению, вели себя шумно. Словесный конфликт завершился тем, что мужчина взял ружьё и расстрелял четверых молодых людей и одну женщину. Все скончались на месте.

Подозреваемый арестован. Ведётся следствие.

Фото ИД Пресса

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