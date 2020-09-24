В Рязанской области пропал молодой мужчина

В Рязанской области пропал 35-летний Евгений Игоревич Копытин. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт Рязань».
Мужчина ушёл из дома в селе Вослебово Скопинского района и не вернулся в среду, 23 сентября. В тот же день поступило сообщение о его поисках.
Волонтёры отметили, что для столь раннего объявления розыска пропавшего есть веские причины. О них они, как обычно, не сообщают.
Приметы пропавшего: рост 189 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
#Копытин Евгений Игоревич