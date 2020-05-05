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В Рязанской области пропал молодой человек

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В селе Бугровка Милославского района Рязанской области пропал человек. О 36-летнем Сергее Беликове ничего не известно с 26 апреля. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные, коротко стриженный, глаза карие.

Одет: черная зимняя куртка с красными и белыми полосами, брюки цвета хаки, бордовая футболка в мелкую белую полоску, галоши цвета хаки.

Всех, кто знает, где может находиться этот человек, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52.

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