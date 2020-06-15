В Рязанской области пройдёт вебинар по вопросам применения налога на профессиональный доход

Рязанских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре по вопросам применения налога на профессиональный доход в Рязанской области, который состоится 26 июня в 11.00.

С 1 июля 2020 года в Рязанской области начинает действовать специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Физические лица и индивидуальные предприниматели в статусе самозанятых смогут платить налог по льготной ставке 4% или 6%.

Спикеры вебинара подробно расскажут про все тонкости данного налогового режима:

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Александровна Кондакова;

Заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Рязанской области Елена Викторовна Бырочкина;

Главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Рязанской области Галина Евгеньевна Маликова.

Зарегистрироваться можно по ссылке.