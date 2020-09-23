В Рязанской области пройдёт ежегодный фестиваль «День аиста»

С 23 по 30 сентября в Рязанской области будет проходить фестиваль семейного воспитания «День аиста».

Каждый год этот праздник объединяет самые разные семьи: многодетные, приемные, семьи с одним родителем, семьи, в которых воспитываются «особенные» дети, семьи, которые только планируют детей.

Фестиваль «День аиста» направлен на просвещение и социокультурное развитие родителей и специалистов. В этом году все мероприятия пройдут в онлайн-формате. В течение нескольких дней на интернет-ресурсах будет публиковаться полезная и важная информация, онлайн-лекции, желающие смогут получить консультацию специалистов.

Своим опытом поделятся с рязанскими коллегами педагоги-психологи Смоленского центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей. Тема онлайн вебинара «Особенности социально-психологического обследования лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка»/из опыта Смоленской области.

Присоединиться к мероприятиям фестиваля можно по ссылкам

https://vk.com/denaista

http://center-pmpk.ru/

https://vk.com/cppmsp62

https://vk.com/fondprodetstvo