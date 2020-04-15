В Рязанской области производство молока выросло более чем на 20%

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По итогам первого квартала 2020 года в Рязанской области достигнут значительный рост производства молока. В хозяйствах всех категорий произведено 123,8 тысячи тонн молока, что больше соответствующего периода 2019 года на 20,3 %.

Основными производителями являются сельскохозяйственные предприятия, где произведено 113,7 тысячи тонн молока, что выше уровня прошлого года на 23,3 %. Продуктивность дойных коров в данной категории хозяйств увеличилась на 177 кг к уровню 2019 года и составила 1926 кг на одну фуражную корову.

В настоящее время наивысший объем молока производится в Рязанском, Рыбновском, Шацком, Пителинском и Александро-Невском районах.

Ранее Минсельхоз России отметил Рязанскую область в числе регионов-лидеров, обеспечивающих наибольший прирост производства молока в стране.

Комментируя достижения отрасли животноводства, региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин напомнил, что производство молока увеличивается в Рязанской области уже не первый год: «В 2019 году в сельхозпредприятиях региона рост составил 10,8%. А за последние 5 лет производство молока выросло на треть. И есть уверенность, что рост будет продолжаться: только за последний месяц на молочные фермы Рязанского, Рыбновского, Касимовского и Александро-Невского районов завезли в общей сложности ещё 930 голов племенных животных».