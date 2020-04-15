В Рязанской области производство молока выросло более чем на 20%

7info 2

Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки

Новости Рязани
Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки у себя во дворе. Они записали видеоролик и направили его губернатору Николаю Любимову.
Узнать больше

В Рязани начинается обработка улиц

Администрация
В пятницу, 17 апреля, в Рязани проведут обработку улиц с целью противодействия распространению коронавируса. Дезинфекция была запланирована на 16...
Узнать больше

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Новости Рязани
В Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом говорится в метеопредупреждении, распространённом региональным управлением МЧС России.  – В...
Узнать больше
-

По итогам первого квартала 2020 года в Рязанской области достигнут значительный рост производства молока. В хозяйствах всех категорий произведено 123,8 тысячи тонн молока, что больше соответствующего периода 2019 года на 20,3 %.

Основными производителями являются сельскохозяйственные предприятия, где произведено 113,7 тысячи тонн молока, что выше уровня прошлого года на 23,3 %. Продуктивность дойных коров в данной категории хозяйств увеличилась на 177 кг к уровню 2019 года и составила 1926 кг на одну фуражную корову.

В настоящее время наивысший объем молока производится в Рязанском, Рыбновском, Шацком, Пителинском и Александро-Невском районах.

Ранее Минсельхоз России отметил Рязанскую область в числе регионов-лидеров, обеспечивающих наибольший прирост производства молока в стране.

Комментируя достижения отрасли животноводства, региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин напомнил, что производство молока увеличивается в Рязанской области уже не первый год: «В 2019 году в сельхозпредприятиях региона рост составил 10,8%. А за последние 5 лет производство молока выросло на треть. И есть уверенность, что рост будет продолжаться: только за последний месяц на молочные фермы Рязанского, Рыбновского, Касимовского и Александро-Невского районов завезли в общей сложности ещё 930 голов племенных животных».

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия