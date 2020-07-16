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Новости РязаниЭкономика

В Рязанской области производство куриных яиц выросло на 5%

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За первое полугодие 2020 года в Рязанской области в хозяйствах всех форм собственности произведено 491 млн. куриных яиц, это на 5% больше аналогичного периода 2019 года. В сельскохозяйственных предприятиях региона за январь-июнь 2020 года произведено 461 млн. штук (+5,8% к аналогичному уровню 2019 года).

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, комментируя развитие птицеводства яичного направления, отметил: «В России в целом рост производства куриных яиц сейчас примерно на уровне 0,4% к уровню прошлого года. На этом фоне достижения рязанских птицеводов с более чем пятью процентами роста выглядят очень солидно. И то, что АО «Окское», ранее вошло в топ-10 предприятий своего профиля в России, а сейчас в условиях растущей конкуренции продолжает наращивать свою долю на российском рынке куриного яйца, – ещё раз доказывает профессионализм коллектива и руководства предприятия».

В январе-июне 2020 года АО «Окское» произвело 453 млн. штук куриных яиц, рост составил 6,2% к уровню 2019 года. Рост обеспечен за счет расширения производства на АО «Окское» в ходе реализации крупного инвестиционного проекта. В 2019 году было введено в эксплуатацию 3 новых птичника в Рязанском районе.

Также производят куриное яйцо ООО «Родник» Шацкого района и ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района, за первые 6 месяцев текущего года ими произведено 4,1 и 2,6 млн. яиц соответственно.
Напомним, за 2019 год рост производства куриных яиц составил 9,9 %. Суммарный рост производства куриных яиц в регионе за три года – с 2017 по 2019 – составил 23,1 %. Рязанская область по производству яиц поднялась на 3 место в ЦФО и 16 место в России.

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