В Рязанской области продолжается уборочная кампания. По состоянию на 5 октября 12 000 тонн кукурузы на зерно уже получено.

— Намолочено 2 млн. 745 тыс. т при средней урожайности 42,5 ц/га, что на 9 ц/га превышает аналогичный показатель 2019 года. Урожай зерна уже стал рекордным за всю историю регионального земледелия, — говорится в сообщении.

Картофель убрали уже с 70% площадей, его накопали 72 000 тонн. 5 500 тонн капусты, моркови, столовой свеклы, кабачков и салатов уже убрали с 40% участков. с 53% площадей собирали 113 000 тонн сахарной свеклы, а 116 00 тонн маслосемян рапса — с 95% площадей.

— Аграрии уже заложили основу под урожай 2021 года. Масличные культуры посеяны на площади 6 800 га, зерновые – на 342 000 га, что на 5% превышает план сева и на 8% – прошлогоднюю площадь озимых, — рассказывают в пресс-службе регионального правительства.