В Рязанской области продолжается уборочная кампания. По состоянию на 5 октября 12 000 тонн кукурузы на зерно уже получено.
Картофель убрали уже с 70% площадей, его накопали 72 000 тонн. 5 500 тонн капусты, моркови, столовой свеклы, кабачков и салатов уже убрали с 40% участков. с 53% площадей собирали 113 000 тонн сахарной свеклы, а 116 00 тонн маслосемян рапса — с 95% площадей.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.