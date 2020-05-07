В Рязанской области продолжается посевная

В Рязанской области продолжается весенняя полевая кампания. Как сообщает Минсельхоз региона, в целом по состоянию на 7 мая работы в регионе проведены на 73% от запланированного.
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 294 тыс. га (93% от плана), подсолнечник – на 39 тыс. га (70%), рапс – на 36 тыс. га (76%), горчица – на 1 тыс. га (41%), соя – на 6 тыс. га (16%), сахарная свекла – на 2,2 тыс. га (44%), кукуруза на зерно – 6 тыс. га (23%), однолетние травы – на 24 тыс. га (80%), многолетние беспокровные травы – на 7 тыс. га (64%), овощи открытого грунта – на 0,07 тыс. га (12%), картофель посажен на 1 тыс. га (21%).
Вся посевная площадь в Рязанской области в 2020 году составит 990 тысяч гектаров. Это на 40 тыс. га больше прошлого года. Увеличение посевной площади происходит за счёт возвращения в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель.
На фото: сев на полях ООО «Семионагро», Кораблинский район, фото Кирилла Островского.
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