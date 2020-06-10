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В Рязанской области продлили срок получения регионального материнского капитала. Соответствующие изменения в закон внесла областная Дума на заседании 10 июня.

Закон о материнском (семейном) капитале депутаты областной Думы приняли в 2011 году. Тогда многодетным семьям выплачивалось по 50 тысяч рублей. Каждый год проводится индексация, и сейчас сумма регионального материнского капитала составляет 72 тысячи 242 рубля. За это время сертификаты получили 8 тысяч 392 семьи, из которых 6 864 – уже воспользовались данной мерой социальной поддержки.

Законодательно установленный срок получения средств материнского капитала для семей, в которых дети родились с начала 2016 по конец 2018, завершается 1 июля 2020 года. Однако 474 семьи еще не реализовали свое право на выплату.

Депутаты утвердили изменение законодательства, предусматривающее для данной категории семей продление срока до 1 октября 2020 года.

Средства материнского капитала могут быть использованы на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение жилого помещения, компенсацию затрат на проведение ремонта жилого помещения (ремонтные работы, покупка и транспортировка строительных материалов), обеспечение жилых домов инженерными коммуникациями.