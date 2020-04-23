В Рязанской области примут второй пакет региональных мер поддержки бизнеса

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На ближайшее заседание областной Думы планируется вынести проекты законов второго пакета региональных мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в ходе очередного заседания областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона 23 апреля.

Николай Любимов отметил, что уже заработал первый пакет региональных мер господдержки малого и среднего бизнеса, в его рамках предусмотрен целый ряд льгот.

– На ближайшее заседание Рязанской областной Думы планируется вынести проекты законов второго пакета мер помощи МСП, которые предусматривают освобождение от арендной платы за использование госимущества организаций пострадавших отраслей, введение специального налогового режима «налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан, – сказал губернатор.

Кроме того, глава региона поручил предусмотреть во втором льготном пакете дополнительные меры для собственников, включая торговые центры, которые предоставляют преференции по уплате арендной платы своим арендаторам. Николай Любимов предложил также включить в перечень пострадавших отраслей розничную торговлю непродовольственной группой товаров и перенести для всех субъектов МСП сроки уплаты налогов на осень. Вместе с тем, Губернатор поручил оперативно проработать вопрос о дополнительных преференциях инвесторам, которые получают господдержку.

Ряд поручений губернатора касался также условий для организаций, которые приняли решения о продолжении своей работы, внедрения цифровой платформы, которая может использоваться для пропускной системы в областном центре в случае резкого ухудшения обстановки по коронавирусу.