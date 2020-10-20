В Рязанской области появится памятник природы «Заколдованный лес»

Во вторник, 20 октября, правительство Рязанской области постановило создать памятник природы «Заколдованный лес». Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

«Заколдованный» или «пьяный» лес находится в Тырновском сельском поселении Шиловского района. Место уже давно было известно всем рязанцам благодаря необычной форме деревьев.

Теперь же «Заколдованный лес» приобретет значение памятника природы областного значения. Общая площадь охраняемого природного объекта составляет 5,04 га.

Министерство природопользования Рязанской области разработает и утвердит паспорт памятника, а зампредседателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов проконтролирует реализацию постановления.