В Рязанской области появился первый проекционный пешеходный переход

В Рязанской области появился первый в регионе проекционный пешеходный переход. Его оборудовали в селе Шумашь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Светодиодные проекторы с цветными фильтрами высвечивают на проезжей части бело-желтые полосы, дублируя пластиковую разметку. Теперь её будет видно в любое время суток круглый год. Около перехода установлено табло «Внимание, пешеход!». На объекте устроены шумовые полосы, а сама конструкция представляет собой искусственную неровность, выполняя функцию «лежачего полицейского».

В 2020 году запланировано оборудовать 68 таких переходов в 19 районах области. Их расположат около детских образовательных учреждений.