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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области повысят зарплаты работникам госучреждений

7info

С 1 октября в Рязанской области проиндексируют зарплаты и должностные оклады работникам госучреждений и сотрудникам органов власти и госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

Индексация коснётся 39 тысяч человек. Зарплаты повысятся в 1,03 раза. На заседании правительства Рязанской области министр труда и соцзащиты региона Валерий Емец сообщил, что средства на это предусмотрены в бюджете на 2020 год.

Губернатор Николай Любимов особо подчеркнул, что зарплаты будут повышены, в том числе, и соцработникам, которые активно борются в пандемией коронавируса и помогают социально незащищённым категориям граждан. 

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