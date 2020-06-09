В Рязанской области построят четыре ФАПа

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В 2020 году в Рязанской области построят четыре фельдшерско-акушерских пункта. Строительство ФАПов запланировано в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Современные медицинские пункты появятся в сёлах Кипчаково Кораблинского района, Ольхи Ухоловского района, Токарево Касимовского района и Черная Слобода Шацкого района.

В новых ФАПах оборудуют кабинеты для приема посетителей, процедурный и акушерский, комната для хранения лекарств, стерилизационная. Здесь появятся электрокардиографы, аппараты ИВЛ, портативные анализаторы уровня сахара в крови.

Как сообщает сайт регионального правительства, контракты на строительство ФАП уже подписаны. Работы должны завершить до конца 2020 года.