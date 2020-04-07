В Рязанской области посевные площади увеличили на 40 тыс. га

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7 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов проконтролировал ход весенних полевых работ. О состоянии дел по телефону главе региона доложил заместитель председателя правительства области Дмитрий Филиппов.

Филиппов сообщил, что полевые работы начались в этом году на 3 недели раньше обычного. Сельхозпредприятия и все необходимые сервисные службы работают в штатном режиме. Ведется ежедневный мониторинг обеспечения хозяйств семенами, удобрениями, нефтепродуктами, запасными частями для техники и другим. Для координацию возникающих вопросов создан оперативный штаб.

Николай ЛЮбимов отметил, что главное сейчас – сделать всё необходимое для того, чтобы аграрии смогли провести посевную кампанию в оптимальные сроки. Большое значение для этого имеет своевременное обеспечение сельхозтоваропроизводителей средствами господдержки, работа по возвращению в оборот неиспользуемой ранее пашни, благодаря чему посевная площадь в 2020 году будет увеличена примерно на 40 тыс. га.

– От качества работы во время посевной во многом зависит будущий урожай. Надеюсь, что и в этом году он будет достойным, – сказал Николай Любимов.