В Рязанской области полицейские раскрыли кражу из «тайника» в доме пенсионерки

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский», раскрыли кражу денег из дома 57-летней жительницы поселка Сапожок.

Женщина рассказала, что из «тайника» в её доме пропали 27 тысяч рублей. Деньги женщина хранила под клеенкой на обеденном столе. В краже она подозревала двух незнакомцев. Молодые люди спрашивали, как пройти на другой конец поселка. Бдительная пенсионерка не пускала их дальше калитки. Но всё же заметила, что во врем разговора один из незнакомцев отлучался. Через несколько часов после их ухода женщина заметила пропажу денег. Она смогла подробно описать внешность незваных гостей.

Подозрение пало на 18-летнего местного жителя. Полицейские разыскали его, и молодой человек быстро во всём сознался. Второй преступник пытался скрыться, но тоже был задержан.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.