В Рязанской области подросток на мотоцикле сбил женщину с ребёнком

В субботу, 18 июля, в рабочем посёлке Старожилово Рязанской области произошло ДТП с участием подростка. 15-летний молодой человек на мопеде «Зодиак» сбил 23-летнюю женщину с коляской. В коляске находился 5-месячный ребёнок.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается также, что подросток не имел права на управление транспортным средством.

Пострадавшие женщина с ребёнком получили травмы и обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.