В Рязанской области подготовлен первый пакет мер поддержки бизнеса

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Во вторник, 7 апреля, состоялось очередное заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона. Его провёл (в режиме видеоконференцсвязи) губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Рассматривалась оперативная обстановка на территории региона по заболеваемости коронавирусом, принимаемые меры по сдерживанию распространения инфекции в Рязанской области, вопросы межведомственного взаимодействия по реализации рекомендаций Роспотребнадзора, а также поручений главы региона, направленных на поддержку наиболее нуждающихся граждан и предпринимателей.

Губернатор отметил в ходе обсуждения: «Первый пакет региональных мер поддержки бизнеса подготовлен. Соответствующие поправки в действующее законодательство будут рассмотрены депутатами Рязанской областной Думы уже в конце текущей недели. В разработке находится еще ряд законопроектов о предоставлении налоговых преференций».

Заместитель председателя правительства Светлана Горячкина проинформировала о том, что законопроект предусматривает снижение ставок по ряду налогов для малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших сфер деятельности. По словам зампреда, на федеральном уровне таких отраслей определено 9, региональный перечень дополнен отраслью ЖКХ (управляющие компании, ТСЖ). Общая сумма выпадающих доходов с принятием этих мер поддержки составит около 400 млн. рублей в год.

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил, что в настоящее время круглосуточная работа 2 лабораторий позволяет делать до 300 анализов на коронавирус в сутки. Ведется подготовка к проведению медосмотров призывников, в том числе помещений, в которых будут соблюдены все противоэпидемические требования, врачебные бригады уже сформированы.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева проинформировала оперативный штаб о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом и о мероприятиях, которые проводятся сегодня совместно с медицинскими учреждениями в целях своевременного выявления COVID-2019. По словам Ларисы Сараевой, на контроль дополнительно взяты граждане с внебольничной пневмонией и ОРВИ, у них взяты соответствующие анализы. Принимаются необходимые меры для бесперебойного функционирования лабораторной базы, предупреждения заноса коронавируса в лечебные учреждения.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость контроля организаций, продолживших деятельность в период нерабочих дней, на предмет соблюдения законодательства и введенных противоэпидемических норм. Николай Любимов поручил минтруда региона совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой оперативно вести эту работу и привлекать к ответственности нарушителей. «Мы не для того вводили режим самоизоляции, чтобы его активно нарушали. Надо, чтобы люди поняли всю серьезность ситуации, чтобы каждый вспомнил о личной ответственности. Сегодня это очень важно», – сказал глава региона.

По данным министра труда и социальной защиты населения области Валерия Емеца, за последние два дня государственной инспекцией труда вынесено 24 предостережения организациям, нарушающим принятые ограничительные нормы.