В Рязанской области под наблюдением врачей остаётся 2561 человек

По данным на вторник, 19 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 2394 человека. Ещё 91 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.
К этому часу известно о 8278 гражданах, прибывших в наш регион из стран, неблагополучных по коронавирусу, или контактировавших с больными. Под наблюдением врачей остаётся 2561 человек. 5717 человек уже прошли его. Они здоровы.
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