В Рязанской области почти 3/4 фальшивок — банкноты самого крупного номинала

В банковской системе Рязанской области в I квартале 2020 года выявлено 78 фальшивых денежных знака Банка России. По сравнению с IV кварталом 2019 года количество изъятых поддельных банкнот Банка России снизилось на 30 единиц.
Поддельных купюр номиналом 5000 рублей обнаружено 56 единиц — 72% от общего числа. На втором месте по популярности у мошенников тысячерублевые банкноты — 18единиц. Также выявлены 3 купюры номиналом 2000 рублей и одна сторублевая.
Кроме того, в I квартале 2020 года выявлены 2 банкноты номиналом 100 долларов США.
«Статистика Банка России учитывает только те поддельные банкноты, которые были выявлены в банковском секторе. Чаще всего преступники сбывают фальшивки в небольших торговых точках, при покупках «с рук», — напоминает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.- Чтобы свести к минимуму риск получения фальшивых денег, рекомендуем ознакомиться с информацией о защитных признаках, размещенной на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и монеты».
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