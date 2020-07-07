В Рязанской области отремонтировали дорогу к музею К.Э. Циолковского

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В Рязанской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован участок дороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш на участке Шумашь – Дубровичи.

Силами ООО «Долстрим» здесь проведены работы по фрезерованию старого покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоев, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Как сообщает сайт регионального правительства, ремонт проведён с опережением графика и без замечаний по качеству.

В 2020 году по плану должны отремонтировать ещё два участка этой дороги. Помимо участка Шумашь – Дубровичи, ремонт проходит в Спасском районе – на участке Деревенское – Лакаш, протяженностью 25,7 километров. В настоящее время там завершены работы по фрезерованию, укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Подрядчику еще предстоит выполнить работы по благоустройству.

Общая стоимость работ на двух участках составила около 240 миллионов рублей.